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09 Haziran 2020, Salı
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'nin gündemindeki isim kimdir? ?

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Tahir Karapınar kimdir? Kaç yaşında?

koltuğunda oturacak isim uzun zamandır belli olmayan 'de son olarak gündeme geldi. Fenerbahçeli taraftarlar merakla Tahir Karapınar'ı araştırıyor. Peki, Tahir Karapınar kimdir? ? İşte Fenerbahçe'de üstleneceği görev...

Uzun süredir teknik direktörü olmayan 'de gündeme gelen son isim oldu.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Karapınar, hayatı boyunca İzmir'de kalmıştır. Göztepe ve Altay formaları giymiştir. Deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktalamıştır. Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başlamıştır. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştır.

olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştır. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

FENERBAHÇE TAHİR KARAPINAR'I AÇIKLADI

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 09.06.2020
  2. Güncelleme: 09.06.2020 14:29
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