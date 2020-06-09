Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Tahir Karapınar kimdir? Kaç yaşında?
Teknik direktör koltuğunda oturacak isim uzun zamandır belli olmayan Fenerbahçe'de son olarak Tahir Karapınar gündeme geldi. Fenerbahçeli taraftarlar merakla Tahir Karapınar'ı araştırıyor. Peki, Tahir Karapınar kimdir? Kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'de üstleneceği görev...
Uzun süredir teknik direktörü olmayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Tahir Karapınar oldu.
TAHİR KARAPINAR KİMDİR?
Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kalmıştır. Göztepe ve Altay formaları giymiştir. Deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktalamıştır. Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başlamıştır. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yapmıştır.
Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştır. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.
FENERBAHÇE TAHİR KARAPINAR'I AÇIKLADI
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.
Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.
Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.
Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 09.06.2020
- Güncelleme: 09.06.2020 14:29
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Tahir Karapınar kimdir? Kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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