3 isim hep gündemde
Teknik adam konusunda yine önemli iddialar ortaya atılıyor. Bjelica ile anlaşılamaması halinde Okan Buruk ya da Erol Bulut’tan birinin F.Bahçe’nin başına geçmesi bekleniyor
Süper Lig'de kalan 8 haftanın oynanması için geri sayıma geçilirken, Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi teknik direktör...
Ersun Yanal'ın ardından uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hep aynı isimler öne çıkıyor. Yabancı adaylar arasında tek kalan Nenad Bjelica ile anlaşılamaması halinde yerli isimlere dönecek olan Kanarya'nın Okan Buruk ya da Erol Bulut'tan birini takımın başına getirmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Başakşehir ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren Buruk için Göksel Gümüşdağ ile görüştüğü ileri sürüldü. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'ın ise sezonun tamamlanmasının ardından genç teknik adamla görüşülmesinin uygun olacağını iletti. "Bu sezonu kazanacağız diye gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz" diyen Koç'un sezonun sona ermesinden sonra Buruk'la tüm şartları konuşacağı belirtildi. Erol Bulut'un ise bu isimler arasında son aday olduğu kaydedildi.
- 28.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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