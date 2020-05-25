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25 Mayıs 2020, Pazartesi
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İngiltere'de bombası! Şayet...

İngiltere'de Altay Bayındır bombası! Şayet...

'nin genç eldiveni , İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor... Daha önce birçok Ada kulübüyle adı anılan yıldız eldiven için bu kez, önemli bir haber yayınlandı. Buna göre, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin de geçmiş dönemlerde görev yaptığı , Henderson'un yeniden kiralanamaması halinde ibreyi Altay'a döndürecek. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği , gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'mıza kadar yükselmeyi başarmıştı.

Genç eldiven, bu başarısı sonrasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini iyiden iyiye çekerken, examinerlive.co.uk adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Ada ekibi 'ın, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı duyurulan haberin detayları şu şekilde;

"Dean Henderson'un geleceği henüz bilinmiyor. Sheffield United, Henderson'u gelecek sezon takıma getiremedikleri taktirde, yerine önemli bir ismi istiyor.

Wilder (Sheffield teknik direktörü) daha önce Fenerbahçe'yi izledi. Bonservisi Manchester United'da bulunan Henderson, Sheffield'a dönmemesi halinde dümen Altay Bayındır'a kırılacak.

Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin genç ve A Milli Takımlarında forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor."

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 10:31
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