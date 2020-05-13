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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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’da gündem Kanarya

Bulgaristan’da gündem Kanarya

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı.

Kanarya'nın gündemindeki isimlerden ile ilgili Bulgar basınında ilginç bir haber yer aldı. F.Bahçe'nin sezon sonu serbest kalacak olan Arjantinli stoperle yakından ilgilendiğini yazıldı, Lodogorets'in bu durumdan memnun olmadığı belirtildi. Palomino'yu Atalanta'ya satarken bir sonraki satışından yüzde 20'lik pay kazanma hakkı bulunan Bulgar ekibinin, Tangocu'nun bedelsiz gitme ihtimalinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı yazıldı.
  1. 13.5.2020
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