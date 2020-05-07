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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Flaş! Allahyar'ın sözleşmesini feshetti

Flaş! Fenerbahçe Allahyar'ın sözleşmesini feshetti

'de son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezon İran'in Esteghlal takımından transfer sedilen 'in sözleşmesi sarı lacivertliler tarafından feshedildi. İran'da yayın yapan tasnimnews.com adlı internet sitesi, sarı lacivertlilerin bu konuda resmi girişimini yaptığı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de son dakika gelişmesi... İran medyasında yer alan habere göre sarı lacivertliler, genç futbolcunun sözleşmesinin feshetti.

Haberin detaylarında okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde;

"Fenerbahçe Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti.

Türk futbol kulübü Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile sözleşmesini feshetti.

19 yaşındaki oyuncu İstanbulspor'a kiralık verildi ve TFF 1. Ligi'nde 7 müsabakada oynadı, gol atma şansı yakalayamadı.

Sayyadmanesh, geçen yıl Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı ancak beklentileri karşılayamadı."

  1. 07.05.2020
  2. Güncelleme: 07.05.2020 11:45
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