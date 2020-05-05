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05 Mayıs 2020, Salı
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heyecan yarattı

Mesut Özil heyecan yarattı

Sarı-lacivertlilerin, en çok merak ettiği konu şüphesiz 'in durumu olacak. ile son senesine girecek olan 31 yaşındaki süper yıldızın 'de forma giyme ihtimali bile taraftarı mutlu etti.

Sarı-lacivertlilerin, en çok merak ettiği konu şüphesiz 'in durumu olacak. ile son senesine girecek olan 31 yaşındaki süper yıldızın 'de forma giyme ihtimali bile taraftarı mutlu etti. Medyada yer alan haberlere ne kulüpten, ne de Mesut cephesinden herhangi bir yalanlama gelmezken, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu Mesut Özil oldu. Sarı- lacivertli taraftarlar, "Ah bir gelse de rüyalar gerçek olsa" diye yorumlar yaptılar.
  1. 5.5.2020
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