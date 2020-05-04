Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'nin adayı kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar...

Son zamanlarda adı ile sık sık anılan hakkında Fenerbahçeli taraftarlar araştırma yapmaya başladı. Hangi takımları yönetti? Başarıları neler? İşte Nenad Bjelica'nın biyografisi...

Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı 'nın, 'den maaş indirimi nedeniyle değil, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrıldığı ifade edilen Hırvat teknik adamın ile anlaşma olasılığı her geçen gün yükseliyor.

NENAD BJELICA KİMDİR?

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur. Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Osijek, Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.

NENAD BJELICA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Lech Poznan 16/17 (30 Ağu 2016) Spezia Calcio 14/15 (23 Haz 2014) Austria Wien 13/14 (17 Haz 2013) WAC - St. Andrä 09/10 (10 May 2010) FC Lustenau 08/09 (18 Mar 2009) FC Kärnten 07/08 (15 Eyl 2007)

NENAD BJELICA BAŞARILARI NELER?

2 Hırvatistan şampiyonluğu, 1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu, 1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu, 1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu

  1. 04.05.2020
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