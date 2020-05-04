Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar...
Son zamanlarda adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Nenad Bjelica hakkında Fenerbahçeli taraftarlar araştırma yapmaya başladı. Hangi takımları yönetti? Başarıları neler? İşte Nenad Bjelica'nın biyografisi...
Sarı-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Dinamo Zagreb'den maaş indirimi nedeniyle değil, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrıldığı ifade edilen Hırvat teknik adamın Fenerbahçe ile anlaşma olasılığı her geçen gün yükseliyor.
NENAD BJELICA KİMDİR?Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur. Nenad Bjelica, 20 Ağustos 1971'de Osijek, Hırvatistan'da dünyaya geldi. Futbolculuk dönemine Metalac ve Osijek altyapılarında başlayan Bjelica, kariyerinde Albacete, Real Betis, Las Palmas, Kaiserslautern, Admira Wacker ve Karnten formaları giydi. Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 9 maça çıkan Bjelica, 2008'de Karnten takımında teknik direktörlüğe başladı.
NENAD BJELICA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Lech Poznan 16/17 (30 Ağu 2016) Spezia Calcio 14/15 (23 Haz 2014) Austria Wien 13/14 (17 Haz 2013) WAC - St. Andrä 09/10 (10 May 2010) FC Lustenau 08/09 (18 Mar 2009) FC Kärnten 07/08 (15 Eyl 2007)
NENAD BJELICA BAŞARILARI NELER?
2 Hırvatistan şampiyonluğu, 1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu, 1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu, 1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu
- 04.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Nenad Bjelica kimdir? Kariyeri ve yönettiği takımlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.