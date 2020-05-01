Fenerbahçe'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı...

'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı...

'de ayrılık rüzgarları esiyor... Bu sezon basketbolda istenilen performansı sergileyemen sarı lacivertlilerin, gelecek sezondan itibaren bu şubede bütçe kısıtlamasına gitmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçeli için Yunanistan basını sürpriz bir iddia ortaya attı; Panathinaikos, ve onun peşinde! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı elde edemeyen 'de, yaprak dökümü başlıyor.

Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı için yazılan haberde, Panathinaikos ve 'un büyük bir rekabetine girdiği yazıldı.

Sportdog.gr adlı internet sitesinin okuyucularına bildiridiği haber şu şekilde;

"Panathinakos ve Olimpiakos, Sloukas için büyük bir savaşta.

Yunan basketbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması, iki ebedi düşmanı karşı karşıya getirecek. Öte yandan bu davada de devrede.

Mundo Deportivo, Facundo Campazzo'nun (Real Madrid) NBA'e transfer olması halinde İspanyol devinin rotasını Sloukas'a çevireceğini yazdı.

Yunan yıldızın Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi var ancak söylenildiği gibi Zeljko Obradovic ayrılırsa, Türkiye'de kalmayacak."

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 15:25
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA