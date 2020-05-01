Fenerbahçe'de ayrılığı yazdılar! Yeni takımı...

Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı elde edemeyen Fenerbahçe'de, yaprak dökümü başlıyor.

Sarı lacivertlilerin Yunan yıldızı Kostas Sloukas için yazılan haberde, Panathinaikos ve Olimpiakos'un büyük bir transfer rekabetine girdiği yazıldı.

Sportdog.gr adlı internet sitesinin okuyucularına bildiridiği haber şu şekilde;

"Panathinakos ve Olimpiakos, Sloukas için büyük bir savaşta.

Yunan basketbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması, iki ebedi düşmanı karşı karşıya getirecek. Öte yandan bu davada Real Madrid de devrede.

Mundo Deportivo, Facundo Campazzo'nun (Real Madrid) NBA'e transfer olması halinde İspanyol devinin rotasını Sloukas'a çevireceğini yazdı.

Yunan yıldızın Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi var ancak söylenildiği gibi Zeljko Obradovic ayrılırsa, Türkiye'de kalmayacak."