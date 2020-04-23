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23 Nisan 2020, Perşembe
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Tottenham Muriç’in peşinde

Tottenham Muriç’in peşinde

'nin geçen sezon 'dan ettiği , İngilizler'in yakın markajına girdi.

'nin geçen sezon 'dan ettiği , İngilizler'in yakın markajına girdi. ekibi Tottenham'ın menajeri 'nun, Kosovalı golcüyü yakından takip ettiği ifade edildi. Fenerbahçe'de ve 'da attığı gollerle yıldızını parlatan Vedat Muriç için Tottenham taraftarı da olumlu yorumlar yaptı ve golcünün alınmasını istediler.
  1. 23.4.2020
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