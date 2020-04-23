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23 Nisan 2020, Perşembe
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Bu sevgi bir ömre bedel!

Bu sevgi bir ömre bedel!

Kulübün hesabından yine birlik çağrısı yapıldı. 'dan günlük olarak taraftarın sevgisini diri tutmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, bir maçtan tribün görüntüsü ve "Gölgesi yeter" yazılı pankartı paylaşarak "Bu sevgi bir ömre bedel" mesajını paylaştı.

Kulübün hesabından yine birlik çağrısı yapıldı. 'dan günlük olarak taraftarın sevgisini diri tutmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, bir maçtan tribün görüntüsü ve "Gölgesi yeter" yazılı pankartı paylaşarak "Bu sevgi bir ömre bedel" mesajını paylaştı. Taraftarlar, kulübün bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.
  1. 23.4.2020
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