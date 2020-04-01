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01 Nisan 2020, Çarşamba
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’nin anısı sosyal medyayı salladı

Van Persie’nin anısı sosyal medyayı salladı

Bir dönem forması da giyen Robin 'nin kariyerindeki bir anısı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Bir dönem forması da giyen Robin 'nin kariyerindeki bir anısı sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Nisan ayında M.City'ye yenildikleri maç sonrası 12 puanla önde olduklarını belirten Persie, "İki oyuncu maçtan sonra partiye gittik. Sonraki gün fotoğraflarımız duvarda asılıydı. , bize dönüp 'Şampiyonluğu kaybedersek, bu iki aptal yüzünden olacak. Eğer ligi kazanmadan bir daha parti verirseniz sezon bitmeden sizi satarım' dedi. O anları unutumam" ifadelerini kullandı.
  1. 1.4.2020
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