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30 Mart 2020, Pazartesi
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Bulut gelirse zaman verilmeli

Bulut gelirse zaman verilmeli

F.Bahçe'nin eski futbolcusu , 'un teknik direktörlüğe getirilmesi halinde zaman tanınması gerektiğini söyledi. "Erol Bulut için çok kolay olmayacak. Bulut'un başarılı olabileceğini düşünüyorum" diyen Güneş, "'yi bilen eski oyuncuların da teknik adamın yanında görev alması gerekir. Semih var, Tuncay var. Alex'i saymama zaten gerek yok" yorumunda bulundu.

F.Bahçe'nin eski futbolcusu , 'un teknik direktörlüğe getirilmesi halinde zaman tanınması gerektiğini söyledi. "Erol Bulut için çok kolay olmayacak. Bulut'un başarılı olabileceğini düşünüyorum" diyen Güneş, "'yi bilen eski oyuncuların da teknik adamın yanında görev alması gerekir. Semih var, Tuncay var. Alex'i saymama zaten gerek yok" yorumunda bulundu.
  1. 30.3.2020
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