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29 Mart 2020, Pazar
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Muriç: Her imkana sahibiz

Muriç: Her imkana sahibiz

, evdeki antrenmanların da üst düzeyde geçtiğini söyledi. Online idmanlar hakkında konuşan Kosovalı forvet, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde" dedi.

Vedat Muriç, evdeki antrenmanların da üst düzeyde geçtiğini söyledi. Online idmanlar hakkında konuşan Kosovalı forvet, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Kulübümüze ve sponsorlarımızdan MacFit ile Life Fitness teşekkür etmek istiyorum. Bize aynı ortamı sağladılar. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
  1. 29.3.2020
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