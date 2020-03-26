Benzia’ya 840 bin euro!

Yassine Benzia, F.Bahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Büyük umutlarla Lille'den kiralanan ancak hayal kırıklığı yaşatan Faslı yıldız, alacakları nedeniyle sarı-lacivertli ekibi FIFA'ya şikayet etmişti. FIFA, oyuncuyu haklı bulurken, Fenerbahçe'nin maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları geri ödemesine karar verdi. Yönetimin, 45 gün içinde Benzia'ya toplam 840 bin euro para ödemesi gerektiği bildirildi.