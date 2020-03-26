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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Benzia’ya 840 bin euro!

’ya 840 bin euro!

Benzia’ya 840 bin euro!

 , F.Bahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı.

, F.Bahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Büyük umutlarla Lille'den kiralanan ancak hayal kırıklığı yaşatan Faslı yıldız, alacakları nedeniyle sarı-lacivertli ekibi 'ya şikayet etmişti. FIFA, oyuncuyu haklı bulurken, 'nin maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları geri ödemesine karar verdi. Yönetimin, 45 gün içinde Benzia'ya toplam 840 bin euro para ödemesi gerektiği bildirildi.

  1. 26.3.2020
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