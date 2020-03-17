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17 Mart 2020, Salı
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Sadık’tan koşu startı

Sadık’tan koşu startı

'de geçen yıl aralık ayında ön çapraz bağı kopan ve 19 Aralık'ta ameliyat olan Sadık Çiftpınar, sahada koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde tesislerde düz koşu yapan tecrübeli oyuncunun ilerleyen günlerde topla çalışmalara da başlaması hedefleniyor. Sezonu kapattığı belirtilen Sadık'ın gelişim sürecine göre ligin son haftalarında forma giyme şansı doğmuş oldu.

  1. 17.3.2020
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