Sadık’tan koşu startı
Fenerbahçe'de geçen yıl aralık ayında ön çapraz bağı kopan ve 19 Aralık'ta ameliyat olan Sadık Çiftpınar, sahada koşulara başladı.
Fizyoterapist eşliğinde tesislerde düz koşu yapan tecrübeli oyuncunun ilerleyen günlerde topla çalışmalara da başlaması hedefleniyor. Sezonu kapattığı belirtilen Sadık'ın gelişim sürecine göre ligin son haftalarında forma giyme şansı doğmuş oldu.
- 17.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sadık’tan koşu startı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.