Avcı iddiası

Sosyal medyada dün konuşulan isimlerden biri de Abdullah Avcı'ydı. Sezon başladığı Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Avcı'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü iddia edildi. Tecrübeli hocanın gelmesi halinde Emre Belözoğlu'nun da yardımcısı olacağı ileri sürüldü.