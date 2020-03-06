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06 Mart 2020, Cuma
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Avcı iddiası

Avcı iddiası

dün konuşulan isimlerden biri de 'ydı.

Sosyal medyada dün konuşulan isimlerden biri de 'ydı. Sezon başladığı 'ta beklentilerin altında kalan Avcı'nın Başkanı ile görüştüğü iddia edildi. Tecrübeli hocanın gelmesi halinde Emre Belözoğlu'nun da yardımcısı olacağı ileri sürüldü.

  1. 6.3.2020
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