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28 Şubat 2020, Cuma
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Altyapıda 8 transfer

Altyapıda 8 transfer

Sarı-lacivertlilerin futbol akademİsi oyuncu izleme birimi, 8 transfer yaptı. , yaşları 12 ile 17 arasındaki , , , , Sağlam, , ve ’ı renklerine kattı.

  1. 28.2.2020
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