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25 Şubat 2020, Salı
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12. adamdan büyük tepki

12. adamdan büyük tepki

Tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı 2018-2019'dan bu yana takıma büyük destek veren taraftarları, isyan etmeye başladı. Özellikle 'ı hedef alan sarı- lacivertli taraftarlar, derbide istifa seslerini yükseltti.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı 2018-2019'dan bu yana takıma büyük destek veren taraftarları, isyan etmeye başladı. Özellikle 'ı hedef alan sarı- lacivertli taraftarlar, derbide istifa seslerini yükseltti. 'de ezeli rakipleri 'a karşı yenilmezlik serisinin bozulmasının ardından yalnızca tribünlerde değil sosyal medyada da tecrübeli teknik adama ağır eleştiriler vardı.

  1. 25.2.2020
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