12. adamdan büyük tepki

Tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı 2018-2019'dan bu yana takıma büyük destek veren Fenerbahçe taraftarları, isyan etmeye başladı. Özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ı hedef alan sarı- lacivertli taraftarlar, derbide istifa seslerini yükseltti. Kadıköy'de ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisinin bozulmasının ardından yalnızca tribünlerde değil sosyal medyada da tecrübeli teknik adama ağır eleştiriler vardı.