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19 Şubat 2020, Çarşamba
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'ın derbi öncesi takımı böyle motive etti

Ersun Yanal'ın derbi öncesi takımı böyle motive etti

'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü , oyuncularla bir toplantı yaparak maçla ilgili uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının takımını motive ettiği o konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , futbolcularına derbiye yönelik bir konuşma yaptı. Galatasaray maçı için "Hayatın kendisi" tanımını yapan Yanal, ligdeki konumlarının bu karşılaşmaya en ufak etkisinin olmayacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması gerekiyor. Kadıköy'deki yenilmezlik serisini galibiyetle sürdüreceğiz. Taraftarımız hep arkamızda. Biz iyi bir takımız. Galatasaray'ı yenerek bunu bir kez daha gösterelim" ifadelerini kullandı.

"BU DERBİYİ KAZANMAK CV'NİZDE ÖNEMLİ YER TUTAR"

Yanal, yabancı futbolculara ise derbiyle ilgili şu sözlerle hitap etti:

Bu derbiyi kazanmak her oyuncunun CV'sinde önemli yer tutar. Yüzyılı aşkın bir rekabetten bahsediyoruz. Dünyada bunun çok örneği yok. Her iki tarafın da en yukarıyı hedeflediği maçlar dünyada bile sayılıdır. 20 yıl önce gol atmış, asist yapmış, iyi performans göstermiş oyuncular hala hatırlanıyor. Tarihin bir parçası olacaksınız. Pazar akşamı bu bilinçle sahada olun. Kendinizi mental olarak buna göre hazırlayın.

SON ANTRENMANDA TAKIMIN BAŞINDAYDI

Sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe'de, takım içinde sorunlar olduğu iddiaları da gündemde… Ankaragücü maçı sonrası "Geleceğimin ne olacağını bilmiyorum" diyerek takımla helalleşen, önceki gün yapılan idmana çıkmayan teknik direktör Ersun Yanal dün ise takımın başındaydı.

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  1. 19.02.2020
  2. Güncelleme: 19.02.2020 10:03
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