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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’ya sevk edildi

Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Kulübü, 'ya sevk edildi. 'den yapılan açıklamada, Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçında taraftarların 'çirkin ve kötü tehahüratı' ve 'talimatlara aykırılık' nedeniyle sarı-lacivertlilerin 'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Kulübü, 'ya sevk edildi. 'den yapılan açıklamada, Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçında taraftarların 'çirkin ve kötü tehahüratı' ve 'talimatlara aykırılık' nedeniyle sarı-lacivertlilerin 'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

  1. 15.2.2020
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