Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi
Fenerbahçe Kulübü, PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarların 'çirkin ve kötü tehahüratı' ve 'talimatlara aykırılık' nedeniyle sarı-lacivertlilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü, PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında taraftarların 'çirkin ve kötü tehahüratı' ve 'talimatlara aykırılık' nedeniyle sarı-lacivertlilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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