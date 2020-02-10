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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Şen’den flaş tweet

Şen’den flaş tweet

yönetiminde yer alan daha sonra ise istifa eden 'in tweeti günün en çok konuşulan konularından biriydi. Şen, "O penaltıyı çalmayan ve VAR hakemi size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık" yazdı.

Ali Koç yönetiminde yer alan daha sonra ise istifa eden 'in tweeti günün en çok konuşulan konularından biriydi. Şen, "O penaltıyı çalmayan ve VAR hakemi size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık" yazdı.

  1. 10.2.2020
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