Şen’den flaş tweet

Ali Koç yönetiminde yer alan daha sonra ise istifa eden Metin Şen'in tweeti günün en çok konuşulan konularından biriydi. Şen, "O penaltıyı çalmayan Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat size düdüğü astırmak boynumuzun borcudur artık" yazdı.