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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Ziraat 'nda avantajlı taraf

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda avantajlı taraf

, Ziraat rövanş maçında yarın sahasında 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile karşılaşacak. Kupada sırasıyla , İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı Kırklarelispor ise ekiplerinden MKE Ankaragücü, FK ve 'i elemeyi başardı. Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

  1. 10.02.2020
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