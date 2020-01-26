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26 Ocak 2020, Pazar
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Tolga ‘karavanacı’!

Tolga ‘karavanacı’!

İlk yarıda sahanın en göze batan oyuncusu olan , karavana şutları ile taraftarı çıldırttı. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan gurbetçi oyuncu önemli fırsatları kaçırdı. Twitter'da gündem olan Tolga'ya sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda eleştiri mesajı geldi.

İlk yarıda sahanın en göze batan oyuncusu olan , karavana şutları ile taraftarı çıldırttı. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan gurbetçi oyuncu önemli fırsatları kaçırdı. Twitter'da gündem olan Tolga'ya sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda eleştiri mesajı geldi.

  1. 26.1.2020
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