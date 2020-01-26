Tolga ‘karavanacı’!

İlk yarıda sahanın en göze batan oyuncusu olan Tolga Ciğerci, karavana şutları ile taraftarı çıldırttı. Toplam 4 kez şut çeken ve bir isabet sağlayan gurbetçi oyuncu önemli fırsatları kaçırdı. Twitter'da gündem olan Tolga'ya sarı-lacivertli taraftarlardan çok sayıda eleştiri mesajı geldi.