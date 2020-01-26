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26 Ocak 2020, Pazar
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Muriç: Golüm Miraç’a

Muriç: Golüm Miraç’a

Kosovalı golcü, “Golümü, galibiyeti depremde vefat eden ’ye armağan ediyorum. Beni maçına bekliyordu” dedi.

'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, maçı sonrası bir üzüntüsünü dile getirdi. "Golümü, galibiyeti depremde vefat eden 'ye armağan ediyorum diyen Muriç, şöyle devam etti: "Beni maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün (dün) maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlanacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum." 12 yaşındaki Miraç, 12 saat enkaz altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Annesinden 8 dakika sonra enkazdan çıkarılan Miraç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  1. 26.1.2020
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