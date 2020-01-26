Muriç: Golüm Miraç’a
Kosovalı golcü, “Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi’ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu” dedi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, Başakşehir maçı sonrası bir üzüntüsünü dile getirdi. "Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi'ye armağan ediyorum diyen Muriç, şöyle devam etti: "Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün (dün) maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlanacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum." 12 yaşındaki Miraç, 12 saat enkaz altında kaldıktan sonra sağ olarak kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Annesinden 8 dakika sonra enkazdan çıkarılan Miraç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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