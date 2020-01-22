Tahkim’den flaş karar

Dün acil toplanan kurul, Fenerbahçeli idarecileri dinledikten sonra dosyaları Lisans Kurulu'na gönderip, aldıkları kararın sebepleriyle ilgili açıklama istedi. Lisans Kurulu'nun yarınki Tahkim toplantısına kadar cevap vermesi halinde Fenerbahçe'nin harcama limitleriyle ilgili itirazının sonuçlanabileceği öğrenildi.