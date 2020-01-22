Tahkim’den flaş karar
Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'nin harcama limitleriyle ilgili yaptığı başvuruyu reddetmişti. Sarı-lacivertliler de bu kararın ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.
Dün acil toplanan kurul, Fenerbahçeli idarecileri dinledikten sonra dosyaları Lisans Kurulu'na gönderip, aldıkları kararın sebepleriyle ilgili açıklama istedi. Lisans Kurulu'nun yarınki Tahkim toplantısına kadar cevap vermesi halinde Fenerbahçe'nin harcama limitleriyle ilgili itirazının sonuçlanabileceği öğrenildi.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Tahkim’den flaş karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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