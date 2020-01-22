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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Tahkim’den flaş karar

Tahkim’den flaş karar

Federasyonu'nun 'nin harcama limitleriyle ilgili yaptığı başvuruyu reddetmişti. Sarı-lacivertliler de bu kararın ardından 'na itirazda bulunmuştu.

Dün acil toplanan kurul, Fenerbahçeli idarecileri dinledikten sonra dosyaları 'na gönderip, aldıkları kararın sebepleriyle ilgili açıklama istedi. Lisans Kurulu'nun yarınki Tahkim toplantısına kadar cevap vermesi halinde 'nin harcama limitleriyle ilgili itirazının sonuçlanabileceği öğrenildi.

  1. 22.1.2020
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