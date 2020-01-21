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21 Ocak 2020, Salı
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, Inter'le sözleşme imzaladı

Victor Moses, Inter'le sözleşme imzaladı

'de kiralık olarak forma giyen , gün içinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İtalyan devi Inter'le resmi sözleşme imzaladı. Moses'ın sözleşmesine 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da ekleten Inter'in resmi açıklamayı yarına kadar beklettiği öğrenildi.

'de kiralık olarak forma giyen Chelsea'li , İtalyan devi Inter Milan ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli ekipten devre arasında ayrılması beklenen Victor Moses'ın durumu netleşti.

Bir süredir İtalua'da bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Milano'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Inter'le masaya oturdu ve resmi sözleşmeye imza attı.

2019-20 sezonu sonuna kadar Inter'de kiralık olarak forma giyecek Victor Moses'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunuyor.



DI MARZIO DA DUYURDU

Moses'ın Inter'le sözleşme imzaladığı haberini ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da duyurdu.

Twitter hesabından ve kendi internet sitesinden Moses'ın Inter'le sözleşme imzaladığını duyuran Di Marzio, Nijeryalı oyuncunun imza öncesi Inter kulübünün binası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

  1. 21.01.2020
  2. Güncelleme: 21.01.2020 22:17
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