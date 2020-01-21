Kupa zamanı

Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mesai verecek. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı son 16 turu ilk maçında golsüz berabere kaldığı Hes Kablo Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Kanarya'ya tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa uzatmalara gidilecek. Normal sürede alınacak gollü beraberliklerde ise Kayserispor çeyrek finale yükselecek. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.