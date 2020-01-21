Kupa zamanı
Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor ile çeyrek final bileti için kapışıyor.
Süper Lig'de ikinci yarıya Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda mesai verecek. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı son 16 turu ilk maçında golsüz berabere kaldığı Hes Kablo Kayserispor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Kanarya'ya tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa uzatmalara gidilecek. Normal sürede alınacak gollü beraberliklerde ise Kayserispor çeyrek finale yükselecek. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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