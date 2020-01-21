Kupa zamanı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kupa zamanı

Kupa zamanı

Kupa zamanı

Kanarya, son 16 turunda ile bileti için kapışıyor.

Süper Lig'de ikinci yarıya galibiyetiyle başlayan bu akşam 'nda mesai verecek. Sarı-lacivertliler deplasmanda oynadığı son 16 turu ilk maçında golsüz berabere kaldığı Hes Kablo 'u 'de ağırlayacak. Kanarya'ya tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa uzatmalara gidilecek. Normal sürede alınacak gollü beraberliklerde ise Kayserispor çeyrek finale yükselecek. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

  1. 21.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupa zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN