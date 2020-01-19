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19 Ocak 2020, Pazar
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‘Bunlara tenezzül etmeyiz’

‘Bunlara tenezzül etmeyiz’

 , 'in bilerek kırmızı gördüğü iddialarıyla ilgili net konuştu.

, 'in bilerek kırmızı gördüğü iddialarıyla ilgili net konuştu: "Muriç, formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk çocuğa. Böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz F.Bahçeyiz. Bunların konuşulması bile ayıp."

  1. 19.1.2020
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