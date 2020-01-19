‘Bunlara tenezzül etmeyiz’

Ersun Yanal, Muriç'in bilerek kırmızı gördüğü iddialarıyla ilgili net konuştu: "Muriç, formayı çıkarmasın diye saldırıyorduk çocuğa. Böyle şeylere tenezzül eder miyiz, biz F.Bahçeyiz. Bunların konuşulması bile ayıp."