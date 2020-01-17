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17 Ocak 2020, Cuma
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'ye maçı öncesi müjdesi

Fenerbahçe'ye Gaziantep maçı öncesi Deniz Türüç müjdesi

'in 18. haftasında yarın FK'ye konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı düzelen , antrenmanda takımla çalıştı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen 'ün takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.


  1. 17.01.2020
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