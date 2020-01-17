Fenerbahçe'ye Gaziantep maçı öncesi Deniz Türüç müjdesi
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı düzelen Deniz Türüç, antrenmanda takımla çalıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen Deniz Türüç'ün takımla çalıştığı belirtildi.
Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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