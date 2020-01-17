Fenerbahçe'ye Gaziantep maçı öncesi Deniz Türüç müjdesi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen Deniz Türüç'ün takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.