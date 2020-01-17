İşte Gazişehir FK-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri!
Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 18. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk yarının son haftalarında yakaladığı başarılı grafiği ikinci yarıda da devam ettirmek isteyen sarı-lacivertliler mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Karşılaşma öncesi mücadelenin ilk 11'leri merakla bekleniyordu. İşte Gazişehir FK-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri...
Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta İttifak Holding Konyaspor (0-0) ve BtcTurk Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, İstiklal Mobilya Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi. Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor.