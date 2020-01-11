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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Kupa biletleri satışa çıktı

Kupa biletleri satışa çıktı

Son 'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri Passolig'de satışa çıktı.

Ziraat 'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri Passolig'de satışa çıktı. Sarılacivertli taraftarlara ayrılan misafir tribün biletlerinin fiyatı 65 lira oldu. Karşılaşma 14 Ocak Salı günü Stadyumu'nda oynanacak.

  1. 11.1.2020
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