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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Gözler Comolli’de

Gözler Comolli’de

Başkan 'un, "Twitter hesabı açmasından rahatsızım, kendisini uyaracağım" sözlerinin ardından gözler sportif direktör 'ye çevrildi.

Başkan 'un, "Twitter hesabı açmasından rahatsızım, kendisini uyaracağım" sözlerinin ardından gözler sportif direktör 'ye çevrildi. Falette transferi ve Rogon menajerlik şirketiyle bağı olduğu iddialarına sosyal medyadan yanıt veren Fransız futbol adamı, şimşekleri üzerine çekmişti. Comolli'nin Ali Koç ile yapacağı görüşmede, başkanın tavrına göre istifa edebileceği ya da görevine son verilebileceği konuşuluyor.

  1. 11.1.2020
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