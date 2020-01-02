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02 Ocak 2020, Perşembe
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'de büyük kriz! yasağı ve puan silme...

Fenerbahçe'de büyük kriz! Transfer yasağı ve puan silme...

'nin 1 Kasım’da yaptığı KAP açıklamasına göre futbolcu maaşları 393 milyon lira. Ancak yüzde 30 sapma dahil sarı-lacivertlilerin harcama limiti 292 milyon lira. Eğer bu fark kısa sürede kapatılamazsa yasağı ve puan silme cezası gelebilir.

Ara döneminde kadronun eksiklerini tamamlamak isteyen , Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitiyle sarsıldı. Ortaya çıkan tablo, sarı-lacivertlilerde büyük bir bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin 1 Kasım tarihinde KAP'a gönderdiği rakamlara göre futbolculara ödenen toplam maaş 59.6 milyon Euro (yaklaşık 393 milyon lira seviyesinde).

ZAMAN ÇOK KISA

Ancak 'nin açıkladığı harcama limiti ise 224 milyon lira. Yüzde 30'luk sapma limiti bile eklendiğinde rakam 292 milyon liraya çıkıyor. Takvim'de yer alan habere göre eğer kısa sürede 101 milyon liralık açık kapanmazsa transfer yasağı ve puan silme cezalarının gelme tehlikesi yaşanacak.

Açıklanan harcama limiti rakamları Başkan Ali Koç'u da büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda... Koç'un ara transfer döneminin bitimine kadar nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Başkan Koç, sponsorluk anlaşmaları için çok büyük bir çaba harcıyor. Başkan Ali Koç'un harcama limiti ve kulübün mali olarak son durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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  1. 02.01.2020
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