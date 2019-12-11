Ozan'da son dakika!

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ozan Tufan'da belirsizlik sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Yönetimin önerdiği yıllık ücretin çok üstünde bir talepte bulunan yıldız oyuncu ile görüşmelerin şu an için askıya alındığı belirtildi.