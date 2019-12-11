Ozan'da son dakika! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ozan'da son dakika!

Ozan'da son dakika!

Ozan'da son dakika!

Bu sezon 'nin vazgeçilmezleri arasına giren 'da belirsizlik sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Bu sezon 'nin vazgeçilmezleri arasına giren 'da belirsizlik sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki futbolcu ile bir kez daha masaya oturan sarı-lacivertlilerin anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Yönetimin önerdiği yıllık ücretin çok üstünde bir talepte bulunan yıldız oyuncu ile görüşmelerin şu an için askıya alındığı belirtildi.

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan'da son dakika! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN