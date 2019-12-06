Sıra Tokyo’da

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı kazandıran Emre Sakçı, "Ülkem ve kulübüm F.Bahçe adına gururluyum! Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" dedi