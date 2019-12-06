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06 Aralık 2019, Cuma
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Sıra Tokyo’da

Sıra Tokyo’da

'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı kazandıran Sakçı, "Ülkem ve kulübüm F.Bahçe adına gururluyum! Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" dedi.

'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı kazandıran Sakçı, "Ülkem ve kulübüm F.Bahçe adına gururluyum! Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" dedi

  1. 6.12.2019
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