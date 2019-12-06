Sıra Tokyo’da
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı kazandıran Emre Sakçı, "Ülkem ve kulübüm F.Bahçe adına gururluyum! Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" dedi.
Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı kazandıran Emre Sakçı, "Ülkem ve kulübüm F.Bahçe adına gururluyum! Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemi bir kez daha gururlandırmak istiyorum" dedi
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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