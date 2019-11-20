Potada dev randevu

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Zeljko Obradovic'in öğrencileri, Avrupa Ligi'nde geride kalan 8 haftada yalnızca 2 galibiyet aldı. Bu arada Fenerbahçe'nin iki yıldız ismi Nando De Colo ve Leo Westermann'ın sakatlıkları nedeniyle Barcelona'ya karşı forma giyemeyeceği açıklandı.