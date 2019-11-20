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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Potada dev randevu

Potada dev randevu

'ndeki temsilcimiz Beko, bugün deplasmanına çıkacak. Avrupa'daki kötü gidişe son vermeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, karşısında galibiyet arayacak.

Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. 'in öğrencileri, 'nde geride kalan 8 haftada yalnızca 2 galibiyet aldı. Bu arada 'nin iki yıldız ismi Nando De Colo ve Leo Westermann'ın sakatlıkları nedeniyle 'ya karşı forma giyemeyeceği açıklandı.

  1. 20.11.2019
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