Fenerbahçe'nin deplasman biletleri satışta
Malatya ile deplasmanda oynanacak 12. hafta maçının deplasman biletleri bugün satışa çıkıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerini saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr üzerinden alabilecek olan Fenerbahçe taraftarları, 32 TL ödeyecek.
Malatya ile deplasmanda oynanacak 12. hafta maçının deplasman biletleri bugün satışa çıkıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerini saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr üzerinden alabilecek olan Fenerbahçe taraftarları, 32 TL ödeyecek.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe'nin deplasman biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.