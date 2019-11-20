Fenerbahçe'nin deplasman biletleri satışta

Malatya ile deplasmanda oynanacak 12. hafta maçının deplasman biletleri bugün satışa çıkıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletlerini saat 11.00'den itibaren www.passo.com.tr üzerinden alabilecek olan Fenerbahçe taraftarları, 32 TL ödeyecek.