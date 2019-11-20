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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli ’dan örnek hareket

Fenerbahçeli Ozan Tufan’dan örnek hareket

Bu sezon futboluyla adından söz ettiren F.Bahçe'nin yıldız ismi , çocukların yüzünü güldürdü. '' adı verilen sosyal sorumluluk projesine destek veren genç futbolcu, eğitim gören birçok öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

Bu sezon futboluyla adından söz ettiren F.Bahçe'nin yıldız ismi , çocukların yüzünü güldürdü. '' adı verilen sosyal sorumluluk projesine destek veren genç futbolcu, eğitim gören birçok öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

  1. 20.11.2019
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