Fenerbahçeli Ozan Tufan’dan örnek hareket
Bu sezon futboluyla adından söz ettiren F.Bahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan, çocukların yüzünü güldürdü. 'Köy Çocukları Okusun' adı verilen sosyal sorumluluk projesine destek veren genç futbolcu, eğitim gören birçok öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşıladı.
Bu sezon futboluyla adından söz ettiren F.Bahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan, çocukların yüzünü güldürdü. 'Köy Çocukları Okusun' adı verilen sosyal sorumluluk projesine destek veren genç futbolcu, eğitim gören birçok öğrencinin ayakkabı ihtiyacını karşıladı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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