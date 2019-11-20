Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi beklenen Tolga Ciğerci'nin yaptığı görüşmelerde tavrı netti. Sarı- lacivertlilerin zor dönemde kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "Sahada bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi beklenen Tolga Ciğerci'nin yaptığı görüşmelerde tavrı netti. Sarı- lacivertlilerin zor dönemde kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "Sahada bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği öğrenildi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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