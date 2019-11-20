Fenerbahçe'de Tolga gerçeği

Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenilemesi beklenen Tolga Ciğerci'nin yaptığı görüşmelerde tavrı netti. Sarı- lacivertlilerin zor dönemde kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "Sahada bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği öğrenildi.