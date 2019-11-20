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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'de Tolga gerçeği

Fenerbahçe'de Tolga gerçeği

Önümüzdeki günlerde ile sözleşme yenilemesi beklenen 'nin yaptığı görüşmelerde tavrı netti. Sarı- lacivertlilerin zor dönemde kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "Sahada bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde ile sözleşme yenilemesi beklenen 'nin yaptığı görüşmelerde tavrı netti. Sarı- lacivertlilerin zor dönemde kendisine sahip çıktığını belirten Tolga, "Sahada bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği öğrenildi.

  1. 20.11.2019
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