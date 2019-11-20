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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'de O isimlere tam puan

Fenerbahçe'de O isimlere tam puan

bulunan Fenerbahçeli futbolcular, performanslarıyla öne çıkmayı başardı. forması giyen Zanka, İrlanda ile 1-1 berabere biten maçta takımının en iyilerindendi.

Milli takımlarında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, performanslarıyla öne çıkmayı başardı. forması giyen Zanka, İrlanda ile 1-1 berabere biten maçta takımının en iyilerindendi. Yıldız stoper, sahada en çok defansif aksiyona giren futbolcuydu. Garry Rodrigues de Yeşil Burun Adaları'nın Mozambik ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada ilk golü atan isimdi.

  1. 20.11.2019
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