Fenerbahçe'de O isimlere tam puan

Milli takımlarında bulunan Fenerbahçeli futbolcular, performanslarıyla öne çıkmayı başardı. Danimarka forması giyen Zanka, İrlanda ile 1-1 berabere biten maçta takımının en iyilerindendi. Yıldız stoper, sahada en çok defansif aksiyona giren futbolcuydu. Garry Rodrigues de Yeşil Burun Adaları'nın Mozambik ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada ilk golü atan isimdi.