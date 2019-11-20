Fenerbahçe'de kaptan hazır kıta

Sakatlığı nedeniyle 11. haftadaki Kasımpaşa maçında oynayamayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Malatya deplasmanında formasını giyecek. Takımla idmanlara çıkan 39 yaşındaki futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal'la da bir görüşme yapan yıldız oyuncunun, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu maçta da olmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.