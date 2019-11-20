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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'de kaptan hazır kıta

Fenerbahçe'de kaptan hazır kıta

Sakatlığı nedeniyle 11. haftadaki maçında oynayamayan kaptanı , deplasmanında formasını giyecek. Takımla idmanlara çıkan 39 yaşındaki futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle 11. haftadaki maçında oynayamayan kaptanı , deplasmanında formasını giyecek. Takımla idmanlara çıkan 39 yaşındaki futbolcunun sakatlıktan tamamen kurtulduğu belirtildi. Teknik direktör 'la da bir görüşme yapan yıldız oyuncunun, "Kendimi hazır hissediyorum. Bu maçta da olmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

  1. 20.11.2019
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