Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Süper Lig'de bu sezonn şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe, ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, transfer görüşmelerine bizzat katılacak. Sarı-lacivertliler taraftarın, "gelirse şampiyon oluruz" dediği isim için harekete geçti. Peki Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden isim kim? İşte Tüm detaylar...
19 Kasım 2019 Salı 07:20 Güncelleme: 19.11.2019 08:58
Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor...

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Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı takım raporu sonrasında eksikler belirlendi.

Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Bu kapsamda harekete geçen sarı lacivertli kurmaylar daha önce de transfer gündeminde olan bir ismi yeniden gündemine aldı.

Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Sarı-lacivertliler, stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor.

Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Comolli forvet konusundaki transferi bitirmek adına görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

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