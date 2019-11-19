Fenerbahçe'de yılın transfer gelişmesi! Comolli'ye tam yetki

Süper Lig'de bu sezonn şampiyonluğun en büyük adayı Fenerbahçe, ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, transfer görüşmelerine bizzat katılacak. Sarı-lacivertliler taraftarın, "gelirse şampiyon oluruz" dediği isim için harekete geçti. Peki Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden isim kim? İşte Tüm detaylar...

19 Kasım 2019 Salı 07:20 Güncelleme: 19.11.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





