Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Miha Zajc'ın ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi. Rus ekiplerinin sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 25 yaşındaki orta sahanın en az 5 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı ileri sürüldü.