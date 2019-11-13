Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu

'de yolcu

Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu

'ın kadrosunda düşünmediği isimlerden olan 'ın ocak ayında 'den ayrılacağı iddia edildi. Rus ekiplerinin sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 25 yaşındaki orta sahanın en az 5 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı ileri sürüldü.

Teknik direktör 'ın kadrosunda düşünmediği isimlerden olan 'ın ocak ayında 'den ayrılacağı iddia edildi. Rus ekiplerinin sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 25 yaşındaki orta sahanın en az 5 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı ileri sürüldü.

  1. 13.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN