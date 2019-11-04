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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeli ikinci kez baba oldu!

Fenerbahçeli Deniz Türüç ikinci kez baba oldu!

Fenerbahçeli futbolcu 'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu. Türüç ailesini hastanede Başkanı ve ziyaret etti.

Fenerbahçe'ye sezon başında 'dan transfer olan bir kez daha baba oldu. Başkanı ve , hastanede Türüç ailesini ziyaret etti.

Baba olması ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Türüç, "Bugün bir kez daha baba olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Tarifi olmayan duygularım yine, yeniden. Aramıza hoş geldin minik meleğim, Esila'm, hayatımıza renk kattın. Allah, yüzünden gülücükleri eksik etmesin. Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.

  1. 04.11.2019
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