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İngiltere'den Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Bedavaya gelecek
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik heyetin raporu doğrultusuda ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, sezon başında İngiltere 2. Lig ekiplerinden Huddersfield Town'dan kadrosuna kattığı Zanka'nın ardından Ada'da bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
4 Kasım 2019 Pazartesi 23:36
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Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik şansını tepen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı.
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Yeni sezon için de çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde savunma hattına takviye yapmak için girişimler başladı.
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Kanarya, 6. bitirdiği sezonun ardından Roman Neustadter, Martin Skrtel, DiegoReyes ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmıştı.
Seon başında Zanka, Adil Rami ve Murat Sağlam transferleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hem sol bek hem de stoper rotasyonu için düşündüğü AleksandarKolarov için uzun uğraşlar vermiş ancak Roma'nın istediği bonservis bedeli nedeniyle transfer askıya alınmıştı.
Sırp futbolcu için ocak ayında bir kez daha girişimde bulunacak olan Kanarya, Rami'den istenilen performans alınamaması nedeniyle stoper arayışlarına hız verdi.