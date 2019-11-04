İngiltere'den Fenerbahçe'ye bir transfer daha! Bedavaya gelecek

Seon başında Zanka, Adil Rami ve Murat Sağlam transferleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hem sol bek hem de stoper rotasyonu için düşündüğü Aleksandar Kolarov için uzun uğraşlar vermiş ancak Roma'nın istediği bonservis bedeli nedeniyle transfer askıya alınmıştı.