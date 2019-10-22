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22 Ekim 2019, Salı
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'de çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı

, 'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 26 Ekim cumartesi günü ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ile sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı.

  1. 22.10.2019
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