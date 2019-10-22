Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 26 Ekim cumartesi günü ülker Stadyumu'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman, 5'e 2 pas çalışması ile sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte, Max Kruse ile Emre Belözoğlu özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Öte yandan çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçiren Nabil Dirar ile özel porgram dahilinde çalışan Max Kruse takımdan ayrı bir şekilde düz koşulara başladı.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
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Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
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karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
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savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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