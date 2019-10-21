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21 Ekim 2019, Pazartesi
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’ye bak sen!

Slimani’ye bak sen!

sezon formasıyla 15 lig maçında yalnızca 1 gol atan , 'da şov yapıyor. , dün takımının Rennes'i 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 'da oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.

sezon F.Bahçe formasıyla 15 lig maçında yalnızca 1 gol atan , 'da şov yapıyor. , dün takımının Rennes'i 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon 'da oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.

  1. 21.10.2019
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