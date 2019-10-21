Slimani’ye bak sen!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 15 lig maçında yalnızca 1 gol atan Slimani, Monaco'da şov yapıyor. Cezayirli, dün takımının Rennes'i 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa'da oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 15 lig maçında yalnızca 1 gol atan Slimani, Monaco'da şov yapıyor. Cezayirli, dün takımının Rennes'i 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa'da oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.
- 21.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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