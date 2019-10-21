Slimani’ye bak sen!

Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 15 lig maçında yalnızca 1 gol atan Slimani, Monaco'da şov yapıyor. Cezayirli, dün takımının Rennes'i 3-2 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa'da oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.