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20 Ekim 2019, Pazar
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'den 'ye destek paylaşımı

Max Kruse'den Fenerbahçe'ye destek paylaşımı

'nin Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Alman futbolcusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma destek mesajı yolladı.

'in 8. haftasında , deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın kadrosunda yer almayan takım arkadaşlarına sosyal medya üzerinden destek mesajı gönderdi.

Alman futbolcu paylaştığı gönderide "Takımıma destek olamadığım için çok üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim, haydi beyler!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe bu karşılaşma öncesi 11 puanla ve maç eksiği ile 7. sırada, Denizlispor ise 8 puan ve maç eksiği ile 14. sırada yer alıyor.


  1. 20.10.2019
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