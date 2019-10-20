Max Kruse'den Fenerbahçe'ye destek paylaşımı
Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı kadrosunda yer almayan Alman futbolcusu Max Kruse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma destek mesajı yolladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın kadrosunda yer almayan Max Kruse takım arkadaşlarına sosyal medya üzerinden destek mesajı gönderdi.
Alman futbolcu paylaştığı gönderide "Takımıma destek olamadığım için çok üzgünüm. Bu sefer evden destekleyeceğim, haydi beyler!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe bu karşılaşma öncesi 11 puanla ve maç eksiği ile 7. sırada, Denizlispor ise 8 puan ve maç eksiği ile 14. sırada yer alıyor.
- 20.10.2019
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