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19 Ekim 2019, Cumartesi
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Baliç: 'nin yeri bende ayrıdır

Baliç: Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır

'nin eski yıldızı , "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır." dedi.

Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı , Türkiye'yi ve 'yi çok sevdiğini vurguladı. Baliç "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır. O statta oynamak ayrı bir duygu. Taraftarlar beni çok sevdi. Fenerbahçe taraftarını asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 19.10.2019
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