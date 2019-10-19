Baliç: Fenerbahçe'nin yeri bende ayrıdır
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Elvir Baliç, "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır." dedi.
Sarı-lacivertli ekibin eski yıldızı Elvir Baliç, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini vurguladı. Baliç "O dönem başkan Aziz Yıldırım ile konuştum ve söz verdim. Ardından da Fenerbahçe'ye geldim. Bende yeri çok ayrıdır. O statta oynamak ayrı bir duygu. Taraftarlar beni çok sevdi. Fenerbahçe taraftarını asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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