Adil Rami çok centilmen biri

Fenerbahçe'nin stoperi Adil Rami'nin sevgilisi ilişkileri hakkında açıklama yaptı ve Rami'nin çok centilmen biri olduğunu söyledi.

Adil Rami'nin yeni sevgilisi Chloe Sims, Dail Mail'e ilişkileri hakkında konuştu. Sims, "Rami ile ilk buluşmamız harikaydı, hatta mükemmeldi. Kendisi, çok centilmen bir erkek. Zaten bir süredir konuşuyoruz. Dizi çekimlerim bittikten sonra yeniden görüşeceğiz. Kendisinin bana ulaşması ise DM (özel mesaj atma) sayesinde oldu" dedi.